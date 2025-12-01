「愛する彼女の手料理」は、誰だってうれしいもの。しかしそれゆえに、「改善点」を指摘しづらくて悩んでいる男性は多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケートを参考に、「料理下手の彼女に『これだけはやめて』と思っていること」をご紹介します。【１】正直に「まずい」と言うと泣いて３日間立ち直らない「お母さんに深刻な相談メールを送ったりして、問題がこじれすぎる」（20代男性）という