全国高校サッカー選手権が来月２８日に開幕。静岡県代表として浜松開誠館が３年ぶりに出場する。「しずおか報知」では、同２９日の１回戦で九州文化学園（長崎）と対戦するメンバーの横顔を「赤い稲妻」と題して、連載で紹介する。＊＊＊＊岩瀬は１８３センチの高さを誇る大型センターバック。２年生の礒辺舜也とコンビを組み、ゴール前を守ってきた。「シュートブロックには自信があります」。初優勝した今夏の県総体は計５試