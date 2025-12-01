第７８回鳴尾記念・Ｇ３は１２月６日、阪神競馬場の芝１８００メートルで行われる。昨年までは６月初めに芝２０００メートルで行われていたが、今年から施行時期と距離が変更となった。グランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は前走のチャレンジカップで２着。最後は勝ち馬の決め手に屈したが、昇級初戦を考えると中身の濃い内容だった。５歳でもまだキャリアは８戦しかしておらず、馬もまだまだフ