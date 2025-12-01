動物を愛する人たち（ズーフィリア）を取材して書き上げた前作『聖なるズー』で2019年第17回「開高健ノンフィクション賞」を受賞した濱野ちひろさん。2冊目となる『無機的な恋人たち』は「人形と結婚した」男性たちを長く取材して綴ったノンフィクションだ。出版を記念したインタビューの第1回「ドールと結婚して25年。「シドレの夫」と1ヵ月以上、一緒に過ごして気づいた「誰もが幸せな恋愛」」では、取材を通して出会ったドール