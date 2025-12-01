愛子さまのご公務の幅が大きく広がった2025年。6月と9月にはそれぞれ、戦後80年の慰霊の旅の一環として、天皇皇后両陛下とともに初めて沖縄と長崎をご訪問。そして11月17〜22日には、初の外国公式訪問となるラオスでのご公務を果たされた。そんな世界中に羽ばたかれる愛子さまが、12月1日に24才のお誕生日を迎えられた。そこで、多くの「愛」に囲まれた、愛子さまのこれまでの歩みを特集する。ここでは「誕生から小学生」までを