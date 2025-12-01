タレントの森香澄が２９日、自身のインスタグラムを更新。バスガイドの制服姿を披露し、ファンを魅了した。森は「Ｕ−ＮＥＸＴ『芸人キャノンボール』是非ご覧ください〜〜」と告知。ストレートのロングヘア姿で、淡い水色の制服に鮮やかな青のスカーフが映える最新ショットを公開した。この投稿にファンからは「何着てもかわいい」「めっちゃ可愛すぎてヤバい」「衣装お似合いです」「綺麗過ぎてクラクラしちゃう」などの反