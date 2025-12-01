野球のグラウンドに審判員が引いたラインが「神業」と話題になっている。【写真】元プロ野球審判員の橋本さんが描くラインは気持ちいいほどまっすぐ！本塁から三塁、そしてレフト線にまっすぐ伸びた白いライン。気持ちがよいほど見事なまっすぐだ。見ていて清々しくなる画像はSNSで1824万件表示という大きな反響を呼んだ。投稿したのは元プロ野球審判員で、現在は九州アジアベースボールリーグ審判部アドバイザーとして活躍する橋