＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞今年6月の「宮里藍サントリーレディス」で3シーズンぶりとなる通算2勝目を挙げた高橋彩華は、最後を締めくくるメジャー大会をトータル3アンダー・9位タイで終えた。5年連続6度目の出場となる大会で、2021年（5位）、23年（2位）に続く3度目のトップ10入り。一見、好相性にも思えるが、本人は「パッとしない1週間。