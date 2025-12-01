あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……射手座どんな難しい課題に直面しても、前向きに挑戦するパワーが湧いてくる日。たくさんの人の力が必要なときは、あなたのほうから積極的に声をかけてみましょう。あなたの熱意は、きっと周りの人たちの心を動かし、力強い協力を引き出してくれます。★第2位……獅子座今日