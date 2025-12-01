2026年1月期に放送されるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00〜)で、主演の中村倫也ら主要キャストが韓国ロケを敢行し、熱気と歓声に包まれた。主演の中村倫也○世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台にしたK-POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤(中村倫也)と、韓国の弱小芸能事務