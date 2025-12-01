2026年1月期に放送される中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00〜)に、ハ・ヨンス、イ・イギョン、キム・ジェギョンら韓国の実力派俳優たちが出演することが1日、発表された。左からハ・ヨンス、イ・イギョン、キム・ジェギョン(C)TBS○世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台にしたK-POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起