元ＡＫＢ４８でタレントの大家志津香が２８日、自身のインスタグラムを更新。イメージ一変の最新姿を公開した。「ポーカーの大会で台北に。楽しかったぁ。」と投稿した大家は、競技中の写真をアップ。ニットの帽子から肩付近まで伸ばした金髪に、ヘッドホンを首に掛けた姿が印象的な１枚を披露した。この投稿にファンからは「カッコいい！勝負師！！」「ドラマみたい」「一瞬しーちゃんに見えなかった」などの声が上がった。