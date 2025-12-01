¤­¤ç¤¦1Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°20¼þÇ¯SP¡Ù¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬½Ð±é¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿2008Ç¯¤Î¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤ó¤Þin¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¥Á¡¼¥à(Ì¾ÁÒ½á¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢µÆÅÄÎµÂç)¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¥Á¡¼¥à(ËÙÆâ·ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¤ß