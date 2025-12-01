※2025年10月撮影トップ画像は南流山駅から北東に700メートルほどの東福寺参道。奥に見える階段を上って山門をくぐれば境内。ここには庚申塔がたくさん列んでいます。筆者は江戸時代の庚申塔が好きです。電気のない夜、静けさの中で決して豊かとは言えない庶民たちは、何を願ったのでしょうか。※2025年10月撮影早速庚申塔をじっくり眺めます。一番左は庚申塔ではありません。2つ目は青面金剛が邪鬼を踏んでいます。高さは、123cm