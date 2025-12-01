ライブドアブログやInstagramでエッセイ漫画を描く漫画家のゆっぺさん(@yuppe2)。電子書籍化され話題を呼んでいる『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は、戦中戦後を生き抜いた祖母・キヨさんの壮絶な実体験を描き、読者から「人生で一番大切なことが描いてある」と感動の声が続出している。【漫画】本編を読む今回は、戦後の食糧難で起きた「飴盗難事件」や、いじめ抜いてきた養母との奇妙な関係性について