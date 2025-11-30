外出が不安な昨今、インフルエンザの初期症状が現れた際、どのように対応すればよいのでしょうか。効果的な休養法や寝汗の取り扱い、重症化を防ぐための具体的なポイントについて「ソージュ山下町内科クリニック」の中村先生にお聞きしました。 監修医師：中村 蓉子（ソージュ山下町内科クリニック 院長） 東京医科歯科大学医学部医学科入学後、海外留学を経て、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科博士課程神