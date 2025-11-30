Photo: はらいさん 1個持ってたら何かと便利なやつ。写真や動画、重要なファイルを保存するのに便利なSDカード。実際多くのメーカーが外付けカードリーダーを販売していますが、Anker（アンカー）の驚くほどコンパクトなカードリーダーは、ノートPCはもちろんスマートフォンでも大活躍するアイテムとして筆者も愛用しています。 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー 1,120円