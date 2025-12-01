おはようございます。藤あや子です。本日から1カ月間、「我が道」を書かせていただきます。よろしくお願いします。現在64歳なのですが、気が付いたら還暦を過ぎていたというのが正直な感想です。いきなり私生活の話をさせていただくと、割と早婚の家系ということもあって、46歳で「おばあちゃん」になりました。その孫娘が現在17歳で、大事な遊び相手になってくれています。また、54歳の時に出会った24歳年下の夫と8年前に再婚