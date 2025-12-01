【エルサレム共同】イスラエル軍は11月30日、過去1週間でパレスチナ自治区ガザの最南部ラファにある地下トンネルで武装した40人以上を殺害したと発表した。地下トンネルにはイスラム組織ハマスの戦闘員が閉じ込められており、ハマスは戦闘員の解放を仲介国を通じて働きかけている。この戦闘員の扱いを巡って双方は対立。停戦を脅かす要因となっており、今後情勢がより緊迫する恐れがある。地下トンネルがあるのはイスラエル軍