サッカーJ2とJ3が11月29日に全日程が終了。公益社団法人日本プロサッカーリーグは、J2リーグとJ3リーグの年間総入場者数を発表。J2は337万7480人、J3は142万8621人を記録し、いずれも過去最多を更新しました。特にJ2では、最終節までJ1自動昇格の上位2チームが決まらない大混戦。当日もめまぐるしい順位変動が起こり、ファンも熱狂。水戸ホーリーホックが2位から逆転でJ2初優勝と初のJ1切符。V･ファーレン長崎も2位でJ1に返り咲き