お兄ちゃんがいていいな、と小学生の頃友人から言われたことがあります。しかし当時の筆者は兄が怖くて、まともに話も出来ない状態でした。数年後、運転免許を取得しドライブに行こうとするとなぜか兄がついてきて……？ 怖かった兄 私には3歳上の兄がいます。幼い頃はそれなりに一緒に遊んだ記憶もあるのですが、お互いが小学校に上がってからはそんな機会もなくなります。 私の目から見ると、兄はいつも機嫌が悪く怒ってい