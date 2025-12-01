全国で続く強風被害「あの道は、普段からよく通るところです。子供と歩いている時に、あんなに大きなものが落ちてきていたらと想像すると……。怖くて仕方ありません」千葉市に住む30代主婦が語る。10月31日の夜10時半頃、千葉市緑区の中心部で工事用の巨大な足場が崩落した。現場は７階建てショッピングセンター。立体駐車場に設置されていた足場が突風で剥(は)がれ、下に広がる遊歩道と駐輪場に覆(おお)いかぶさるように倒れた。