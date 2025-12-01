女性アイドルグループ「chuLa（ちゅら）」が11月30日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの八木ほるん（17）が「活動を継続することは困難という結論にいた」ったとして、即日でのグループ脱退を発表した。 【画像】公開された文書 公式アカウントでは文書を公開。「この度、所属メンバー『八木ほるん』につきまして、協議の結果、活動を継続することは困難という結論にいたり