◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）第４５回ジャパンＣ・Ｇ１は３０日、東京競馬場で行われ、世界ランク１位で唯一の外国馬カランダガン（バルザローナ）が直線のマッチレースを制し、２分２０秒３のＪＲＡレコードで勝利。６月のサンクルー大賞（フランス）からＧ１・４連勝を飾り、１着賞金と褒賞金の計約９億７０００万円を手にした。外国馬の勝利は０５年アルカセット以来２０