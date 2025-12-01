2022年6月29日に大分県別府市で大学生2人が車にはねられ死傷した「別府ひき逃げ殺人事件」。被害者遺族たちの懸命な努力と訴えで、八田與一（はった よいち）容疑者に殺人罪・殺人未遂罪が追加されておよそ半年が経過した。【映像】“整形経験あり”八田容疑者の特徴（実際の様子）八田容疑者に関する情報は、これまでで1万1502件（10月時点）という異例の数にもかかわらず、有力な手掛かりは今のところない。ひき逃げしたと