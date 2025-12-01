【ワシントン＝淵上隆悠】米南部フロリダ州で１１月３０日に行われた米国とウクライナの高官協議が終了した。ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けた米国の和平案について協議した。終了後、ルビオ米国務長官は記者団に「多くの課題が残っているが、非常に生産的で進展があった」と述べた。