【漫画】本編を読む『嵐に舞うプシュケ』（おむ・ザ・ライス/KADOKAWA）は、どこか満たされない思いと向き合う若者たちを描いた青春群像劇。平凡な女子大生と、イケメンでお金持ちだけど変人な男子大学生。突然やってくる嵐のような出会いが、少しずつ2人の人生を動かしていく。経済学部に通う卯野みつばは、生活のためにバイトを掛け持ちしている金欠女子大生。ある日スーパーで偶然に出会った、芸術専攻の学生・満谷怜の研究室