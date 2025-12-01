侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿（１２月５〜７日、愛媛・松山坊っちゃんスタジアム）のメンバーに、道文教大の西浦真平外野手（３年＝北照）が選出された。１８７センチ、１００キロの体格を誇る長距離砲が、同大学から初の代表入りを狙う。道文教大の西浦が持ち味の打撃で勝負する。道内大学所属の野手では唯一の選出となり、「選ばれたことはびっくりしている。準備したものを出せるように頑張りたい」と力を込めた。