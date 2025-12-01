米情報サイト「ジ・アスレチック」は３０日（日本時間１２月１日）、今オフのトレード候補に名が挙がるメッツの千賀滉大投手が、球団に残留を希望したと伝えた。同サイトは「市場で人気の先発・千賀は、他球団に放出されるよりも球団に残ることを望むと、最近メッツに伝えたとリーグ関係者は語った」と報じた。一方、依然としてトレードされる可能性は残っており、複数の球団が割安なトレード候補として目をつけていると指摘。