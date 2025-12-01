年齢を重ねると、鏡に映る自分の「丸い背中」にハッとする瞬間が増えてきます。じつはこれ、単なる姿勢の問題ではなく、“見た目年齢”をいっきに上げるサインだと言われています。そんな「加齢による骨格のくずれ」を、自分の手で整えられる方法をまとめたのが、矢上真理恵さんの新刊『すっきり自力整体』。整体や鍼灸の理論をもとに開発された「自力整体」は、全国で約1万5000人が続けている人気メソッドです。「ぐっすり眠れた