本を読んだのに頭に残らない、翌日には要点すら言えない――そんな徒労感はありませんか。本を読む前に「自分の仮説」を持つと、衝撃が記憶を刻みます。どうすれば一度読んだら忘れない読書ができるのでしょうか？ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている読書のコツ