夜の街で展開される「ナイトビジネス」は、客の感情を巧みにとらえるサービス業である一方、法規制の境界線上に立つビジネスでもある。歌舞伎町のトラブル対応に奔走する若林翔弁護士によれば、性的サービスをめぐる違法行為や、それを口実にした金銭トラブルは後を絶たない。その一方で、法令遵守を徹底し、クリーンな経営を貫こうとする事業者も存在するという。※本稿は、弁護士の若林 翔『歌舞伎町弁護士』（小学館）の一部を