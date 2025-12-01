神奈川・小田原市のマンションで火事があり、1人の遺体が見つかりました。12月1日午前2時過ぎ、小田原市栄町の6階建てマンションで「火が出ている」と119番通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、警察によりますと出火元とみられる3階の部屋から、性別不明の1人の遺体が見つかったということです。警察は身元の確認を急いでいます。