奇妙さと面白さ、そしてかっこよさが絶妙な“制服おかっぱ”のダンス集団、アバンギャルディ。一度見たら忘れられない個性を放つ、チームの仕掛け人と17人のメンバーが挑むダンスの可能性。実際に踊っている人が正解を導かないと意味がないおかっぱ頭に制服をまとい、一糸乱れぬダンスで魅了する、アバンギャルディ。SNSで発信するやいなや世界規模でバズり、アメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』からミ