¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°Âè37Àá ¼¯Åç 1-0 ÅìµþV(30Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤Ï¼¡Àá¾¡¤Æ¤Ð9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿GKÁáÀîÍ§´ðÁª¼ê¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤éÅìµþV¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÅìµþV¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿MF¾¾Â¼Í¥ÂÀÁª¼ê¤Î¤¢¤²¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó