プロ野球・DeNAは30日、ドラフト1位指名の小田康一郎選手(青山学院大)と仮契約を結んだと発表しました。契約金は推定1億円、年俸は推定1600万円です。小田選手は右投げ左打ちの内野手。球団はドラフト時に「バットコントロールに長打力が備わった打撃センスにあふれた強打者」と評価しています。7月に行われた第45回日米大学野球選手権では5試合すべてに「3番・ファースト」で出場し、初戦では本塁打を記録しました。小田選手は球