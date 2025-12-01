世界のトップ選手約200人が技を競うスケートボードの国際大会「ワールドスケートボードストリート2025北九州」の決勝が30日、小倉北区の北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館）で行われ、女子は13歳の松本雪聖（いぶき）＝熊本県氷川町＝が優勝した。男子は昨年のパリ五輪4位、白井空良（そら）が制し、男女とも日本人選手が頂点に立った。女子決勝では、松本が一発技を決める「ベストトリック」で、最後に高難度の技を成功さ