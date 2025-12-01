フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「FoseKiftCup第39回九州選手権秋季九州北部地区大会」（西日本新聞社など後援）が10月18、19、25日、福岡市西区の西部運動公園野球場などで行われた。初優勝を決めてマウンドで喜び合う伊都ベースボールクラブの選手たち所属する13チームがトーナメント形式で争い、決勝で伊都ベースボールクラブが5―0でフレッシュ熊本菊池を破り、初優勝を飾った。3位は福岡ウ