天皇皇后両陛下の長女・敬宮愛子さまは12月1日、24歳の誕生日を迎えられました。両手を合わせ、ラオス語の発音を確認される愛子さま。語学のレッスンを受け、陛下が用意されたラオス料理の本を読むなど事前に準備を重ね、11月初めて外国を公式訪問されました。晩さん会では、「果てしなく続く悠久のメコン川の流れのように、どこまでも発展していくよう願っています」「コー・コープ・チャイ・ラーイ、ニョック・チョーク（どうも