1日午前4時20分ごろ、相模原市緑区のJR橋本駅付近の線路に車が止まっているのが見つかった。近くの踏切から進入したとみられ、横浜線は始発から八王子―橋本間の上下線で一時運転を見合わせた。JR東日本によると、けが人の情報はない。区間運休や遅れが発生し、約3千人に影響した。