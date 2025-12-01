インドネシアのスマトラ島で、豪雨による死者が400人を超えました。日本の外務省によりますと、道路が寸断されるなどして、日本人10人弱が孤立状態になっているということです。インドネシア西部スマトラ島では、先月25日ごろから続いた豪雨により、広範囲に洪水や土砂崩れが発生。住宅地が濁流や土砂にのみ込まれ、各地で甚大な被害が出ています。災害対策当局は30日時点で、442人が死亡したと発表しました。まだ、多数の行方不明