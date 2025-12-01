ロシアとウクライナの戦争終結に向けた和平案を巡って、アメリカとウクライナの政府高官による協議が行われました。アメリカ・ルビオ国務長官：戦争を終わらせるだけではない。ウクライナが独立と主権を獲得し、二度と戦争になることなく、国民に大きな繁栄をもたらすためのものだ。協議は11月30日、アメリカ南部・フロリダ州でアメリカのルビオ国務長官やウィトコフ特使、ウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記らが出席