Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の２０２５年最後のチームイベントとなる「感謝の集い」が１１月３０日、札幌市内のホテルで行われた。スポンサー企業などが集まり、１時間半、１年を振り返りながら親交を深めた。本拠地の大和ハウスプレミストドームが選定するＭＶＰ賞には、同スタジアムで７点を挙げたＭＦ高嶺朋樹主将（２７）が選出された。９年ぶりに戦ったＪ２で１２位に終わった今季。フィールド選手最年長のＭＦ宮沢裕樹（