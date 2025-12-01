レッドソックス・吉田正尚外野手と巨人からポスティング申請中の岡本和真内野手（２９）の２人の日本人野手とって、”因縁のオフ”となる可能性が出てきた。地元メディアの「マス・ライブ」が３０日（日本時間１２月１日）、レッドソックスが岡本獲得への考察記事を掲載。ぜいたく税回避を望む球団の財政事情から、野手のＦＡ市場の第２グループに属する岡本の”お手頃感”を考察。一方で、５年契約の残り２年を残す吉田正尚外