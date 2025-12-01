Ｊ２の北海道コンサドーレ札幌は２９日の愛媛戦に３―０で勝利し、１２位で２０２５年シーズンを終えた。１年でのＪ１復帰を目指すも、プレーオフ圏の６位以内に一度も入ることなく終わった今季を、本紙で解説を務める吉原宏太氏（４７）が、今年最後の「宏太’ｓチェック」で振り返った。Ｊ２は最終節まで優勝決定がもつれ込むなど、盛り上がりを見せた。その中に札幌も入りたかったのが本音だが、４連敗スタートから盛り返す