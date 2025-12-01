30日、米フロリダ州で、ウクライナ高官らと会談したルビオ米国務長官（左から2人目）ら（ロイター＝共同）【ワシントン、キーウ共同】米ウクライナ高官は11月30日、南部フロリダ州マイアミ郊外で、米国がウクライナに示したロシアとの和平案について協議した。ロシアが一方的に併合した南部クリミア半島や東部・南部の占領地域の扱いなどが焦点。出席したルビオ米国務長官は会談後、記者団に「進展が見られたが、多くの課題が残