今年（2025年）5月、五代目尾上菊之助が八代目尾上菊五郎を襲名した。その父親である七代目尾上菊五郎も83歳にしてなおも健在であり、「菊五郎のまま歌舞伎人生の幕を閉じたい」との意向により名前を変えず、2代の菊五郎が同時代に並び立つという異例の襲名となった。【画像】26歳で結婚した歌舞伎俳優との夫婦ツーショット、娘・寺島しのぶを抱く若かりし頃の姿が美人すぎる…富司純子の写真を全て見る富司純子が80歳を迎えた