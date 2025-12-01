この記事をまとめると ■新車ディーラーの数は1980年代からそれほど変化はしていない ■店舗の数に対してスタッフ不足が顕著になりつつある ■今後は商談などをセルフサービスで行うような方式も有効かもしれない 新車ディーラーの在り方が変わりつつある 長引く実生活での不景気状況、少子高齢化などを受けての日本国内における新車販売市場の縮小傾向、そして新車ディーラーにおいても働き手不足が深刻となり、新車ディーラー