〈「自分の肉体少しも汚さんと」撮影で脱ぐことを拒否しスタッフが感心、結婚後は「次は男児を」とプレッシャーも…梨園の妻・富司純子（80）が歩んだ“無二のキャリア”〉から続くきょう12月1日、富司純子が80歳の誕生日を迎えた。藤純子（旧芸名）として俳優デビューし5年後に掴んだ“当たり役”、七代目尾上菊五郎との結婚、引退を決めるまでの経緯は……。（全3回の2回目／つづきを読む）【画像】片肌をあらわにしてさらした