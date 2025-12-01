〈「見てはならないものを見てしまった」片肌を脱ぎ、牡丹のイレズミをさらす姿にどよめきが…富司純子（藤純子）が人気絶頂で“結婚→引退”を決めるまで〉から続くきょう12月1日、俳優の富司純子が80歳の誕生日を迎えた。人間国宝で歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎（当時は四代目尾上菊之助）と結婚したのは26歳のこと。“梨園の妻”としての生活、女優業の引退と復帰、年齢を重ねることへの考えとは？これまでの軌跡を振り返